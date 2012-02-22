平板电脑成了孩子家里的新宠--调查

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透纽约2月16日电---玩偶和足球已被冷落。
研究公司尼尔森第四季的调查发现，拥有平板电脑的家庭里，约70%的孩子使用这些设备。
尼尔森表示，该比例较第三季时高七个百分点。
使用平板电脑的孩子中，约77%的孩子用来玩游戏，57%的孩子用来学习。这些平板电脑包括苹果(AAPL.O)的iPad和亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire。
尼尔森称，约55%的孩子在旅行时使用平板电脑娱乐，43%的孩子使用平板电脑看电视和电影。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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