平板电脑成了孩子家里的新宠--调查

研究公司尼尔森第四季的调查发现，拥有平板电脑的家庭里，约70%的孩子使用这些设备。

路透纽约2月16日电---玩偶和足球已被冷落。

研究公司尼尔森第四季的调查发现，拥有平板电脑的家庭里，约70%的孩子使用这些设备。

尼尔森表示，该比例较第三季时高七个百分点。

使用平板电脑的孩子中，约77%的孩子用来玩游戏，57%的孩子用来学习。这些平板电脑包括苹果(AAPL.O)的iPad和亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire。

尼尔森称，约55%的孩子在旅行时使用平板电脑娱乐，43%的孩子使用平板电脑看电视和电影。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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