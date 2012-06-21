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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 21日 星期四 08:25 BJT

微软推出平板电脑 欲与iPad抗衡

微软本周发布Surface平板电脑，希望与苹果iPad抗衡。分析人士对Surface时髦的硬件及革命性键盘大表赞赏，但称程式开发者可能对开发适用于新Windows 8操作系统的应用程序缺乏兴趣，认为Surface要和iPad竞争绝非易事。

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