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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 5日 星期二 13:19 BJT

世乒赛：马龙首夺男单冠军 下一站挑战里约奥运

26岁的头号种子马龙周日在苏州世乒赛中男单决赛以4-2击败方博，斩获生涯首个世锦赛男单冠军。赛后，马龙表示将下一站目标放在了里约奥运，希望可以在里约赢得奥运男单金牌。本次世乒赛中国队囊括了五个项目中的男单、女单、男双、女双四枚金牌，而男女混合双打金牌则由中国选手许昕与韩国球员梁夏银组成的跨国组合获得。路透

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