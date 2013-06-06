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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:39 BJT

潘基文被授跆拳道黑带十段

世界跆拳道联合会(WTF)授予联合国秘书长潘基文跆拳道黑带十段荣誉段位。在技术层面上，黑带九段是跆拳道的最高段位，但也有一些个人因对这项运动或社会作出了重大贡献，而被授予荣誉十段的段位。此前WTF曾将十段段位授予了已故的前国际奥委会主席萨马兰奇，以及现任主席罗格。潘基文是第三个获得这一荣誉的人。目前尚不清楚潘基文能否用手劈开砖头。路透
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