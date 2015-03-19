LVMH旗下泰格豪雅将推智能手表

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透瑞士巴塞尔3月18日 （记者 Astrid Wendlandt） - 2015年巴塞尔世界钟表珠宝博览会上，豪华表商云集，料会掀起一波合作热潮，以对苹果做出反击。LVMH旗下的泰格豪雅就有推智能手表计划。
行业消息人士称，LVMH(LVMH.PA)旗下的瑞士手表品牌泰格豪雅将宣布，将与英特尔(INTC.O)合作，联手打造泰格豪雅一款非常畅销手表的智能版。
泰格豪雅正筹划于明秋推出一款智能版卡莱拉腕表，提供定位、行走距离和海拔高度等许多与Apple Watch一样的功能。
最大的不同之处在于，泰格豪雅将推出的智能手表完全仿照原版黑色卡莱拉制作。
“人们会觉得他们佩戴的是一款常规手表，”泰格豪雅首席执行官让-克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）在巴塞尔博览会上接受路透采访时说道。
比弗称同意斯沃琪集团UHR.VX首席执行官Nick Hayek的观点，后者认为智能手表将带动整个手表行业。
“苹果可以让年轻人习惯佩戴手表，然后他们或许就想买一款真正的手表了，”比弗说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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