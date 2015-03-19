LVMH旗下泰格豪雅将推智能手表

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Astrid Wendlandt
路透瑞士巴塞尔3月18日 - 2015年巴塞尔世界钟表珠宝博览会上，豪华表商云集，料会掀起一波合作热潮，以对苹果做出反击。LVMH旗下的泰格豪雅就有推智能手表计划。
行业消息人士称，LVMH 旗下的瑞士手表品牌泰格豪雅将宣布，将与英特尔 合作，联手打造泰格豪雅一款非常畅销手表的智能版。
泰格豪雅正筹划于明秋推出一款智能版卡莱拉腕表，提供定位、行走距离和海拔高度等许多与Apple Watch一样的功能。
最大的不同之处在于，泰格豪雅将推出的智能手表完全仿照原版黑色卡莱拉制作。
“人们会觉得他们佩戴的是一款常规手表，”泰格豪雅首席执行官让-克劳德·比弗（Jean-Claude Biver）在巴塞尔博览会上接受路透采访时说道。
比弗称同意斯沃琪集团 首席执行官Nick Hayek的观点，后者认为智能手表将带动整个手表行业。
“苹果可以让年轻人习惯佩戴手表，然后他们或许就想买一款真正的手表了，”比弗说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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