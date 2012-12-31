《泰囧》票房升至9.4亿 成最卖座国产片--报载

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海12月31日 - 《人民日报》周一报导,北京光线传媒股份有限公司 (300251.SZ) 投资的上映18天的电影《人再囧途之泰囧》,票房收入升至9.4亿元人民币,超越上半年上映的《画皮2》,成为最卖座的国产电影.
观影人次方面,泰囧达近3,000万人次,超过进口大片《阿凡达》和《变形金刚3》,仅次于《泰坦尼克号》2D和3D双版合计的综合人次.
"12月22日,近450万观众在电影院观影,全国电影市场以1.6亿元的总票房,打破中国电影单日总票房纪录.12月29日,料峭寒风中,全国单日总票房依然保持在1.025亿元的高度."报导表示.
报导引述国家广电总局电影局预计,今年中国电影市场总票房将达168亿元,国产电影票房将达80亿元,同比分别增长28%和14%.
今年2月,中国和美国就解决世界贸易组织(WTO)电影相关问题的谅解备忘录达成协议.中国将海外分账电影配额数量由20部提高至34部.据统计,今年上半年国产影片市场份额仅占35%,创同期国产影片市场份额新低.
光线传媒上周二(25日)公告的该片票房为约6.9亿元人民币.该公司股票近一个月来一路上行,上周五收报31.95元,较12月初的20元左右上涨已逾五成.(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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