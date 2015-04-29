泰康资管获批公募基金牌照 为险资资管首家--报载

路透上海4月29日 - 中国证券报周三报导，泰康人寿旗下子公司泰康资产管理有限责任公司开展公募基金管理业务资格已获监管机构批准，这也是首家获批开展公募基金业务的险资资管公司。

报导指出，泰康资管将以公募事业部的方式开展公募基金管理业务，目前泰康资产受托资产管理总规模超过7,000亿元人民币。

截至上周，泰康资产的企业年金投资管理资产净规模超过900亿元，养老金产品投资管理资产净规模超过210亿元。

在获批开展公募业务之前，泰康资产所服务的客户主要为保险公司及保险业外机构客户，所发行的产品均为私募性质产品。2014年，泰康资产所管理的10只投连账户规模加权平均收益率为33.78%。

新版证券投资基金法将券商、保险资产管理公司、私募基金等机构首次纳入可直接开展公募基金业务的范围。而据2013年6月1日起开始实施的《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》，保险资管申请开展公募业务的条件包括资产管理规模不低于200亿元人民币，且最近一个季度净资产不低于5亿元。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 边竞/林高丽)

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