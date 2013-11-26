泰国反政府示威者在内政部外聚集

路透曼谷11月26日（记者 Pairat Temphairojana/Orathai Sriring） -泰国内政部门前周二聚集了近1,000名挥舞着旗帜的反政府抗议者，总理英拉面临的压力加大。就在一天前，泰国两个政府部门遭到了冲击。

周一晚些时候曼谷全城实行了严格的安全法以控制成千上万的抗议者，而之后抗议领导者称示威规模可能扩大，因此加剧了暴力冲突的风险。

示威者反对英拉及其哥哥他信。他信为泰国前总理，2006年因军事政变下台。

周一，示威者闯入泰国财政部和外交部。周二，示威者涌向农业部、旅游部、交通部和内政部。

示威领导者Watchara Ritthakanee对示威人群说：“我们今天的重要任务是包围政府的四个重要部门。”

泰国政府关闭了农业部、旅游部和交通部，并疏散了工作人员，这些部门现在被示威者包围，不让人进入。目击者称，约800名示威者包围了内政部，警告工作人员离开，否则他们可能冲击建筑物。

数千示威者游行至政府办公大楼，试图进入总理办公室，这里由警察严密保卫，随后双方发生了15分钟的对峙。示威者此后撤回到了曼谷一处历史街区，他们在那里设立了主会场。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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