泰国富商料将赢得对新加坡星狮集团竞购战

路透新加坡1月22日 - 泰国第三大富翁料将在东南亚地区最大规模的并购交易中,取得新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)的控制权.此前由一位印尼富商主导的集团宣布退出本次延续两个月,规模达114亿美元的竞购战.

泰国亿万富翁苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)名下的TCC Assets上周把对星狮集团的收购出价上调至每股9.55坡元,并在公开市场中额外购买股票,将其对星狮集团的持股比例增至逾40%.此后,印尼富豪李棕(Stephen Riady)执掌的华联企业(Overseas Union Enterprise)(OVES.SI)放弃竞购.

此次并购交易涉及资产包括星狮集团价值逾80亿坡元(合65.2亿美元)的房地产投资组合及软饮料,奶制品和出版事业.星狮集团于去年9月将虎牌啤酒售予荷兰啤酒酿造业巨头Heineken NV(HEIN.AS).

华联企业宣布他们决定不再调整每股9.08坡元的出价,因其须大幅提高报价,才能获得星狮集团逾50%的股份.

华联企业称,在新加坡政府近期采取为房地产市场降温的措施后,这样的行动不再有吸引力.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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