泰国富商料将赢得对新加坡星狮集团竞购战

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透新加坡1月22日 - 泰国第三大富翁料将在东南亚地区最大规模的并购交易中,取得新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)的控制权.此前由一位印尼富商主导的集团宣布退出本次延续两个月,规模达114亿美元的竞购战.
泰国亿万富翁苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)名下的TCC Assets上周把对星狮集团的收购出价上调至每股9.55坡元,并在公开市场中额外购买股票,将其对星狮集团的持股比例增至逾40%.此后,印尼富豪李棕(Stephen Riady)执掌的华联企业(Overseas Union Enterprise)(OVES.SI)放弃竞购.
此次并购交易涉及资产包括星狮集团价值逾80亿坡元(合65.2亿美元)的房地产投资组合及软饮料,奶制品和出版事业.星狮集团于去年9月将虎牌啤酒售予荷兰啤酒酿造业巨头Heineken NV(HEIN.AS).
华联企业宣布他们决定不再调整每股9.08坡元的出价,因其须大幅提高报价,才能获得星狮集团逾50%的股份.
华联企业称,在新加坡政府近期采取为房地产市场降温的措施后,这样的行动不再有吸引力.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。