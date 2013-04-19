中国太平保险称母公司向其注资方案获监管机构批准

路透香港4月19日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周五公布，财政部及保监会已原则同意其母公司中国太平集团系的重组改制方案，当中包括向上市公司出售若干非全资附属公司的股权、海外财产保险公司股权等。

中国太平的声明称，有关潜在收购的讨论仍在进行，迄今尚未订立任何正式协议。但假如进行收购，公司拟以发行新股支付代价。

根据中国太平集团的重组改制方案，集团拟向中国太平出售太平人寿25.05%股权、太平财险38.79%股权、太平资产20%股权及太平养老4%股权；并将太平澳门、太平新加坡及太平英国的100%股权、太平印尼55%股权等海外资产等。

中国太平表示，包括收购代价及代价股份的发行价格，仍在讨论中。董事会认为，倘收购落实将优化其既有业务格局并能充分把握中国保险市场的强劲增长潜力，增强资本实力。

太平人寿、太平财险及太平资产2012年度的溢利分别为8.62亿港元、2.4亿港元、2,884万港元；太平养老期内则亏损1.29亿港元。至于拟注入的海外财产险业务去年的合计溢利则为1.98亿港元。

中国太平今天收高2.76%，报12.64港元;过去一个月累计跌近12%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。