台湾今日前将递交亚投行参与意向书 积极参与开发商机（更新版）

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路透台北3月31日 - 台湾政府决定在今日前将向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书，积极参与并争取中国主导的亚投行所衍生的商机。

今日即是大陆推动亚投行发起国的截止日。台湾总统府发言人陈以信周二对路透表示，台湾政府将在今日递出申请加入亚投行的意向书，程序上会由行政院大陆委员会，再交由大陆国务院台湾事务办公室，再转提交予亚投行筹备秘书处。

台湾社会先前针对是否加入亚投行多所讨论，政府原先倾向不在创始截止日前做出决定，但政府高层近日态度有所转变。

陆委会发言人吴美红则对路透表示，目前仍待财政部完相关内容和程序。

针对亚投行可能的商机，台湾中央银行一位不愿具名的官员就表示，就比如当初美国先发展东岸，再发展西岸，当时谁也不知道西岸的开发可以如此成功，但如果当时不跟着马车队去西岸开发的话，就可能丧失这个机会。

“当然你也可以不跟马车队去，要自己去也可以，但风险就大了，”前述官员表示。

**参与新兴市场商机**

台湾目前是亚洲开发银行的(ADB)的正式会员，台湾央行仍旧按例参与亚洲开发银行的每年会议。目前亚银的会员国有60余国。目前台湾也是中美洲发展银行(Central American Bank for Economic Integration)的会员；但台湾并非世界银行及IMF的会员。

前述中央银行官员表示，当初贯穿台湾由北到南的中山高速公路即是由亚银出钱、出力帮助台湾兴建的，台湾当初受援，如今已角色转换成捐赠。台湾的企业厂商也可以藉着参与亚投行，知道新兴国家开放中有什么商机，这个机会可以宽广很多。

台湾总统府周一稍晚的新闻稿指出，台湾若能够参加区域经济整合，可增加台湾参与国际事务的机会，并有更高机会参与区域经济整合。

台湾前副总统萧万长日前赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。

中国将在2015年底正式设立亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本对于加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)仍持“非常谨慎”的态度，表明日本不会赶在3月31日截止日前申请加入。

中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已向中方提交了书面确认函。(完)

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

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