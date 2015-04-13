台湾未能成为亚投行意向创始成员 总统府重申若能加入有好处

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透台北4月13日 - 针对台湾未能成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员，台湾总统府发言人陈以信周一表示，加入亚投行对台湾有好处，但如果未来台湾加入的地位，未能达到〞尊严、平等〞的前提，台湾宁愿不参加。
台湾政府赶在3月31日向中国递交参与亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的申请意向书，希望成为亚投行的创始成员。本地媒体认为台湾政府草率决定参与亚投行的决策，但财政部长张盛和先前曾回应，台湾政府评估进入亚投行时机已久，决策形成并不匆促。
中国国台办发言人马晓光周一确认，台湾未能成为亚投行意向创始成员，但未来仍可成为新成员。他并重申，亚投行是国际多边开发机构，也是开放、包容的，欢迎台湾方面以适当名义参与。
“近期，我们也注意到台湾方面就其参与亚投行的方式、名义等问题发表了看法，我们愿意继续听取各方面意见，以妥善解决台湾方面参与亚投行的问题。”新华社引述他称。
他并表示，相信有关各方在今后协商制定章程时，会正面考虑台湾方面参与亚投行问题。相信通过务实协商，能够为台湾方面以适当名义参与亚投行找到办法。
据中国财政部网站，西班牙、韩国、奥地利日前正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至41个。（完）
(记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 杨淑祯)
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。