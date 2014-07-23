台湾复兴航空的一架客机迫降时重摔 造成47人丧生

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透台北7月23日 - 台湾民航局表示，一架台湾复兴航空公司6702.TW的客机周三在台风吹袭的台湾西部一岛屿紧急迫降时重摔，造成47人丧失，11人受伤送院。
民航局称，这架ATR-72型客机上有54名乘客和四名机组人员。
民航局长沈起向路透表示，“现场一片混乱”。
新华网报导，这架复兴航空GE222班机原订下午4时从高雄飞往马公，受天候影响延迟至傍晚5时42分才起飞。来自澎湖县消防局的消息称，这架班机迫降至机场旁的澎湖县湖西乡西溪村，现场留有班机碎片。
周三台风麦德姆(MATMO)登陆台湾，带来强降雨和暴风，金融市场关闭，学校停课。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。