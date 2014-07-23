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时事要闻 | 2014年 7月 24日 星期四 07:21 BJT

台湾复兴航空的一架客机迫降时重摔 造成47人丧生

路透台北7月23日 - 台湾民航局表示，一架台湾复兴航空公司6702.TW的客机周三在台风吹袭的台湾西部一岛屿紧急迫降时重摔，造成47人丧失，11人受伤送院。

民航局称，这架ATR-72型客机上有54名乘客和四名机组人员。

民航局长沈起向路透表示，“现场一片混乱”。

新华网报导，这架复兴航空GE222班机原订下午4时从高雄飞往马公，受天候影响延迟至傍晚5时42分才起飞。来自澎湖县消防局的消息称，这架班机迫降至机场旁的澎湖县湖西乡西溪村，现场留有班机碎片。

周三台风麦德姆(MATMO)登陆台湾，带来强降雨和暴风，金融市场关闭，学校停课。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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