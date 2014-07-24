台湾客机澎湖失事48人丧生 民航局称起飞天候符合标准（更新版）

(新增民航局及复兴航空说明细节)

路透台北7月24日 - 台湾民航局周四表示，以运营境内航线为主的--复兴航空6702.TW一架客机于周三晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，现已有48人丧生，其中包括二名法国人、一名香港人。

针对部分质疑恶劣天候下复航仍起飞，是否造成失事主因，民航局官员在记者会中表示，初步调查复兴航空起飞时天候状况符合起飞标准，至于机师在起飞前亦已做充分休息，而飞机的机龄也在标准之内。详细的失事原因仍待调查。

复兴航空也指出，目前确认48人丧生，包括了二名法国人、一名香港人，目前仍调查香港乘客是否持有台湾的身分证。

复兴航空周四开盘股价跌近7%跌停，但本地时间1046，缩减跌幅至5%左右。台股大盘.TWII小涨0.08%，报9,507.06点。

民航局指出，周三晚间复兴航空公司GE222班次于马公机场附近失联，后确认发生空难。机上人员计有旅客54名及机组员4名，共计58名，48名罹难，其中10名受伤送医，另有五名居民受伤。

民航局长沈启先前向路透表示，“现场一片混乱”。民航局周四的新闻稿也指出，次空难发生原因，将由飞航安全委员会进行调查。

上日晚间来自澎湖县消防局的消息称，这架班机迫降至机场旁的澎湖县湖西乡西溪村，现场留有班机碎片。

周三台风麦德姆(MATMO)登陆台湾，带来强降雨和暴风，金融市场关闭，学校停课。(完)

(记者 林声/高洁如; 审校 黄凯)

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