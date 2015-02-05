台湾空难：一家三口临时换座均生还

路透台北2月5日 - 台湾《联合报》周四报导，复兴航空坠机事故中幸存的一对台湾夫妇及其不到两岁的儿子，在飞机起飞前调换了座位，这一举动可能挽救了他们的生命。

台湾复兴航空GE235航班载有58名乘客和机组人员，于周三起飞后不久摇摇摆摆地在建筑物之间穿过，随后左侧机翼擦撞到一辆出租车和高架桥，最后坠入河中。

台湾《联合报》称，该家庭中的父亲林明威在起飞前听到机翼的噪音后，要求从左侧机体换到右侧的座位。

报导称：“他频听到噪音感到不安”。但报导没有进行详细说明。

报导称这对夫妇在坠机后发现他们的儿子泡在水里。林明威立即对他进行心肺复苏（CPR），直到救援人员抵达。

报导称：“他从飞机逃出后，先拉起身旁妻子，接着看见泡在水里的儿子脸色、嘴唇发紫”。

媒体称，在坠河前，飞行员明显在竭力驾驶异常飞机避开周围居民楼和商业建筑。

林明威的弟弟告诉路透，飞行员的“当下操控反应，救了许多人，哥哥一家人很幸运。”（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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