阿里巴巴在台投资违规 面临撤资处理--台官员

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北3月2日 （记者 J.R. Wu） - 台湾经济部一位官员周一称，台湾已令阿里巴巴集团 在台投资业务在六个月内撤出，因阿里巴巴违反大陆企业在台投资条例。
台湾经济部投资审议委员会代理执行秘书张铭斌(Emile M.P. Chang)告诉路透，阿里巴巴被处以12万新台币（3,824美元）罚款，且须撤出或者转让其在台湾业务所持的股份。
中国大陆在台投资受到严格监管，在2009年之前台湾一直不允许中国大陆投资或者中国大陆企业的子公司入台。
张铭斌表示，投资审议委员会去年9月以来一直调查阿里巴巴的情况，并向其索取文件以澄清持股状况，但阿里巴巴尚未提供该等文件。
阿里巴巴于2008年以新加坡商阿里巴巴电子商务股份有限公司（Alibaba.com Singapore E-commerce Private Ltd）的身份进入台湾，阿里巴巴表示在台业务符合当时的法规。
阿里巴巴周一稍晚在一份声明中表示，将积极与有关部门进行沟通，按照最新要求提供所需的材料。
阿里巴巴称，将继续澄清此事，并会在必要时采取适当行动保护阿里巴巴的合法权益。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
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