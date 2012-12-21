台湾银行家因涉嫌参与奥林巴斯假账案在美国被捕

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透12月20日 - 台湾银行家Chan Ming Fon周四在美国洛杉矶被捕,罪名是在奥林巴斯(7733.T)假账案中协助变卖了数以亿计美元资产.
Chan Ming Fon是旅居新加坡的台湾公民.美国当局称,他将于周四出庭接受洛杉矶联邦法庭审讯.此案已递交纽约联邦法庭.
"被告直接参与了奥林巴斯数以亿计美元投资的秘密变卖清算.此后数年,他仍向审计人员谎报这些投资资产依然存在,隐瞒这项不法行为长达六年."美国联邦调查局(FBI)助理局长George Venizelos称.
Chan被控共谋汇款诈骗,这项罪名量刑最长可达20年.
法庭文件显示,奥林巴斯或旗下公司为此付给他1,000万美元酬劳.
检方称,Chan于2005年在开曼群岛注册成立SG Bond Plus Fund公司,并在2010年左右之前,向奥林巴斯的外审提供虚假和误导性文件,谎称为了奥林巴斯利益而将数以亿计美元资产存放在SG Bond公司.
而实际上,Chan已将这些资产转移到奥林巴斯在英属维京群岛注册成立的公司.
奥林巴斯拒绝置评.(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
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