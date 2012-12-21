台湾银行家因涉嫌参与奥林巴斯假账案在美国被捕

路透12月20日 - 台湾银行家Chan Ming Fon周四在美国洛杉矶被捕,罪名是在奥林巴斯(7733.T)假账案中协助变卖了数以亿计美元资产.

Chan Ming Fon是旅居新加坡的台湾公民.美国当局称,他将于周四出庭接受洛杉矶联邦法庭审讯.此案已递交纽约联邦法庭.

"被告直接参与了奥林巴斯数以亿计美元投资的秘密变卖清算.此后数年,他仍向审计人员谎报这些投资资产依然存在,隐瞒这项不法行为长达六年."美国联邦调查局(FBI)助理局长George Venizelos称.

Chan被控共谋汇款诈骗,这项罪名量刑最长可达20年.

法庭文件显示,奥林巴斯或旗下公司为此付给他1,000万美元酬劳.

检方称,Chan于2005年在开曼群岛注册成立SG Bond Plus Fund公司,并在2010年左右之前,向奥林巴斯的外审提供虚假和误导性文件,谎称为了奥林巴斯利益而将数以亿计美元资产存放在SG Bond公司.

而实际上,Chan已将这些资产转移到奥林巴斯在英属维京群岛注册成立的公司.

奥林巴斯拒绝置评.(完)

(编译 程琳; 审校 白云)

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