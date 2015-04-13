台湾金管会将控管银行大陆曝险 要求增提准备--主委

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透台北4月13日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，近期将对银行大陆曝险提出进一步控管措施，包括加强查核短期贸易融资，并要求银行增提大陆曝险准备等；目前银行对大陆曝险增提准备率为1%。
他在立法院财委会受访时并指出，将加强查核是否确为短期融资，及强力执行短期拆除一直延期的部分，假设天期超过三个月则应该增加认列曝险，最重要部分是要求银行增提对大陆曝险准备。
“让银行可以承受更多对大陆风险的能力，”他说。
针对当地媒体此前报导台湾央行建议检讨银行对大陆曝限计算方式，从严控管短期贸易融资及同业短期资金拆存，曾铭宗曾表示，现行政策已放宽，若改变对银行业务会有冲击，初步想法维持现有规定。
金管会此前公布，2014年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)
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