台湾华南金冀6月底前参股福建海峡银行至多20%股权--消息

专家称不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段

路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。