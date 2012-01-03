台湾华南金冀6月底前参股福建海峡银行至多20%股权--消息

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透台北1月3日电---一位熟知此事的公司消息人士周二表示,台湾大型公股金控之一--华南金(2880.TW)冀在今年6月底前敲定以100亿台币参股福建海峡银行最高20%的股权.
如果顺利的话,将是台湾本地银行直接参股大陆银行的首例.先前富邦金(2881.TW)旗下富邦银是绕道香港参股大陆厦门银行.
本地时间12:45,华南金控升1.88%报16.30台币,稍稍跑赢台股.TWII1.7%的涨幅.(完)
--记者 洪淑珍;撰写 高洁如;审校 杨淑祯
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。