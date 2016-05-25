焦点：台湾银行业者进军东南亚 不惜险中求富贵

图中为在台北拍摄到的富邦公司标识。 REUTERS/Nicky Loh

记者 洪淑珍

路透台北5月25日 - 以中国信托金控(2891.TW)和富邦金控(2881.TW)为首的台湾银行业者正寻求跨出舒适圈，进军东南亚新市场，因当前台湾经济增长放缓，并且资产规模达1.2万亿美元的银行业增长已经见顶。

台湾银行业者拓展版图始于2013年，未来几年有可能加快步伐，因台湾政府对企业给予新一轮支持，鼓励其将业务分散到中国大陆以外地区，进军其他地区，例如快速增长的菲律宾。

尽管可能面临风险，例如对外资股权的严格限制以及来自星展银行(DBS)(DBSM.SI)和澳新银行(ANZ.AX)等既有对手的竞争，但可带来的回馈包括更多的利润以及中产的兴起。

“在亚洲竞争并不是这么容易...东南亚国家有外资持股40%的限制， 而且很多国家的金融机构都是家族控制，”富邦金控总经理许婉美在接受采访时表示。

“主要挑战在于如何找到可以合作的伙伴，在管理和战略方向上契合，”许婉美称。这是她2013年担任该职以来首次接受外国媒体采访。

在短短几周时间里，中国信托金控宣布了两笔在东南亚达成的协议，同意以4.69亿美元购买泰国LH金融集团35.6%的股权，以及斥资1.897亿美元收购苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的马来西亚分支。

过去三年金融行业已出现一波并购潮。

富邦以61亿台币(1.85亿美元)买进了现代人寿保险HYMBSL.UL的48%股权，国泰金(2882.TW)买进Bank Mayapada (MAYA.JK)的24.9%股权，以及菲律宾Rizal Commercial Banking Corp (RCBC)(RCB.PS)22.3%的股权。

银行业消息人士称，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) (BNS.TO)手中的泰国Thanachart Bank [TCAPBK.UL]价值17亿美元的股权可能是下一个目标，摩根士丹利在标售前与潜在竞购方进行了接触。

消息人士称，接触过的潜在竞购方也包括日本、台湾和马来西亚的银行。由于事件保密，消息人士要求匿名。

**注意想要的结果**

除外国当局的投资限制妨碍银行获得投资对象控制权外，一些分析师警告，匆忙向东南亚扩张可能使一些台湾银行力不从心。

“我们预计未来两到三年银行会加大在海外的扩张行动，”标准普尔在台湾的信用评级分析师范维华在本周发表的一份报告中称。

“但在不熟悉的、往往还有较高经济风险的地区扩张业务，就需要审慎的资本管理和充足的风险控制。如果没有这些，那么在扩张周期内，银行业者或将难以将资本金水平和总体信用状况维持在国内平均水平以上。”

根据行政院金融监督管理委员会(Financial Supervisory Commission)的数据，从2008至2014年，台湾银行业者海外业务的税前获利逐年增长，2014年首次超过1,000亿台币。

该委员会还称，这占了这些银行业者全部获利的37.3%，较2013年激增了48%。相比之下，国内业务获利仅增长了14%。

即便如此，这些银行在南下途中还是遇到了一些困难。

国泰金控是菲律宾中华银行(RCBC)的两大股东之一，而后者本月稍早称已接受总裁的辞职申请，尽管已澄清这名高管在有关8,100万美元洗钱案方面并无违规行为。

台湾银行业者在东南亚投资图表：tmsnrt.rs/1WPe8M5

(完)