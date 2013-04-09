台湾五家银行获准在大陆全面开展人民币业务

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透香港4月9日 - 路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾五家银行获得中国银行业监督管理委员会(银监会)批准在中国大陆全面开展人民币业务。
这五家银行为彰化商业银行昆山分行、国泰世华银行上海分行、第一商业银行上海分行、华南商业银行深圳分行和台湾合作金库苏州分行。这些银行在3月底到4月初陆续获得批准。
这五家银行现在可以与中国大陆任何企业进行人民币业务，包括中国、台湾和外商企业，也能与民众进行人民币业务。此前这些银行只能与在大陆有直接投资的台商有业务往来。
消息人士称，预计台湾土地银行也会在数月内获得批准全面进行人民币业务。
根据银监会规定，台湾的银行在大陆的分行必须要经营一年的时间且有获利，才能在第二年开展人民币业务，且在取得人民币业务执照的第一年，业务范围只限于在大陆直接投资的台商企业。
目前为止，台湾银行、中国信托商业银行、兆丰国际商业银行、玉山商业银行均已在中国设立了分行，而永丰银行、台湾工业银行、台湾企银和台北富邦商业银行均已在大陆设立代表处。(完)
(编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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