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时事要闻 | 2017年 2月 17日 星期五 09:53 BJT

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大

路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。

禽流感疫情严峻，近日确诊案例涵盖县市范围有扩大现象，昨日农委会邀集多位专家学者举行防疫座谈，会中专家建议政府采取断然措施，阻止病毒扩散。

农委会表示，室内饲养且直接送到屠宰场屠宰的白肉鸡，以及1日龄的雏禽不在此限。禽类蛋品如果有经过洗选或燻蒸消毒，并附上特约兽医师开立证明书者，可以输运贩售。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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