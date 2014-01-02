马年展望：台湾宝岛债发行将由初生之犊加速成识途老马

* 初级市场料中资银行续捧场

* 境内外利差或吸引母行发行

* 〞放款替代〞效应限缩次级市场改善空间

* RQFII上路创造在岸/离岸比价效应

记者 林妙容

路透台北1月2日 -蛇年台湾宝岛债初试啼声在中资银行助阵下未上演〞虎头蛇尾〞行情。冀望马年〞万马奔腾〞走势不切实际，务实之道为加速由生手成识途老马。

宝岛债毕竟尚在发展初期，其吸引国际发行人和投资者的条件尚未成熟，恐与离岸市场领头羊--香港点心债市场差距仍远，努力空间广大。

展望马年，境内外利差料将吸引中资银行考虑以母行为发行主体，而次级市场的流动性暂难改善。

台湾在2013年2月正式开启境内人民币业务，亦为宝岛债元年。全年共发行了13档、总额106亿的人民币计价债券。

〞初级市场不会差，主管机关会push(推动)，大家也很想跟中资机构有一些关系...但如果收益率没有拉上来，次级市场流动性就难有改善空间。〞富邦投信中国债券伞型基金经理人陈怡静说。

陈怡静指出，相对2014年预估因美国量化宽松(QE)启动退场后，美元公司债可能受到打击，以及新兴市场多国因选举因素影响或呈震荡走势，人民币债券市场看起来特别不受干扰。

台湾柜买中心(OTC)总经理李启贤亦说，对马年宝岛债市场〞没有悲观的理由〞。

李启贤指出，2013年12月在四家中资银行参与发行后，中资国有银行对宝岛债市场的熟悉度已经建立，相信2014年仍有再度发行兴趣。但柜买中心马年将针对台湾企业在大陆的分支机构等类别，举行说明会鼓励台企发行宝岛债，相信有稳健发展的机会。

至2013年11月底止，台湾银行业累计人民币存款达1,551.23亿元，较前月大幅成长约25.86%。

欲浏览台湾人民币存款/放款趋势图，请点选 r.reuters.com/zew45v

**观察中资银行母行发行力道**

分析师及市场人士一般预料2014年宝岛债初级市场将维持一定力道，但发行结构在大陆在岸资金面紧缩频率或增加，以及境内外仍维持一定程度的融资成本利差下，料中资银行以在岸母行为发行主体的机会将提高。

2013年对宝岛债市场展现积极态度的中国信托银行，其主管全球资本市场的执行副总许俊仁预期，中资宝岛债在马年会持续发行，且接下来将以大陆母行为主。

〞这一批都是香港(分行)，下面就是母行...香港的钱进大陆还是有一定的管制，要是能进到内地，使用起来收益会比较高一点。〞许俊仁说。

他并预期，由中资银行发债做为桥梁，2014年宝岛债利率可望较2013年走高，因〞钱进大陆〞将使得台湾、香港及大陆的整合升高，利率互为影响。

一位不愿具名的债券基金经理人表示，中资银行对两岸三地间的利差水准知之甚详，2013年年底发行的中资银行宝岛债，均较香港同等级债的殖利率硬是少了5-10基点，可见的未来，若是中资银行能顺利取得内地审批额度，以母行发行所节省的融资成本当然更具吸引力。

〞经由香港分行不用审批，是快速方便；用母行的话程序较为繁复，但利差空间大。〞上述经理人说。

2013年12月10日，首批四家中资银行发行的67亿宝岛债在柜买中心正式挂牌交易，包括中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)及建设银行(601939.SS)(0939.HK)，全数以香港分行为发行主体。

中资国有银行发行宝岛债的兴趣已在2013年末显露无遗，但同属台湾金管会开放范围的大陆股份制商业银行，则尚未传出有意发行的消息。

市场人士指出，由于股份制银行的信评较国有银行为低，其发行利率将较国有银行有溢价空间。但对大陆银行违约可能性的谨慎态度，将令投资人与发行端在利率上有所拉锯，2014年第一季初步先看3.5-4.0%测试市场接受度。

中国信托的许俊仁也预期，同属开放范围的台商大陆分支机构，由于筹资管道多元，不必仰赖人民币债的发行，加上其信评等级分歧，预估于马年的发行量不会太大。

台湾金管会于12月放行陆资企业至台湾发行宝岛债，共含三类机构，一为中资政策性、国有及股份制商业银行；二为台湾金融机构的大陆分支；三为台湾上市柜公司的大陆分支机构。

一金管会官员表示，由于开放陆资银行至台湾发债的时间尚短，且需观察开放成效及风险，短期内不急于修改发行对象范围，并定期检视市场的规模及状况，减少外界对陆企发债的负面担忧。

〞制度不可能是硬梆梆的，一定会看未来的市场需求...但也要执行一段时间再检视。〞上述官员说。

**次级市场难发展的隐忧**

虽然市场预期宝岛债初级市场短期内不至于昙花一现，但次级市场发展前景堪忧。

尽管12月四家中资银行的宝岛债发行，补充了市场供给不足的窘境，但OTC总经理李启贤表示，67亿的发行额中，约有八成为银行所持有，其他两成才是着重流动性的证券商、投信及票券商持有，这也使得次级市场的交易较为低迷。

当前银行业持有宝岛债的策略主要为持有到到期，较少放入交易帐户，成为次级市场的一大隐忧。

一位大型银行负责宝岛债承销的交易员指出，台湾银行业抓着债不放的心态就像是〞放款替代〞，因人民币放款不易，资金去化以转存清算行等固定收益为主，所以容易在债券市场追价并持有到期。

2014年即使初级市场发行热络，多数筹码若仍落在急于去化资金的银行及寿险手上，将使得着重流动性的证券商及投信参与度更低，〞放款替代〞效应或打击次级市场难以真正发展。

富邦的陈怡静也认为，目前台湾次级市场的流动性几近于零，2014年宝岛债的利率定价如果不能较清算行中银台北给予参加行的定存利率为高，很难吸引要求流动性的买盘投入。

〞要以清算行的利率为benchmark(指标利率)往上加点，以利差诱因带动买盘。〞她说。

台湾人民币清算行--中银台北12月底给参加行的利率报价中，三个月期定存人民币利率在4.35%，较本波中资银行宝岛债发行的最高利率--五年期3.7%还高了65基点。

此外，次级市场要能活跃，也需要有效的资金调度来源。台湾公债及公司债发展的经验中指出，次级市场的活络过去即仰赖附买回(RP)市场的发展，作为证券商及票券商的资金来源。

但检视目前宝岛债的RP交易量仍低，也与投信目前推出的人民币基金多以股票型及债券型基金为主有关，人民币货币型基金量能小，令依靠附买回调度人民币资金的证券商灵活性不足。

台湾投信投顾公会至11月底的统计显示，台湾境内人民币基金总规模约当26.4亿人民币，占台湾基金市场只有0.66%，其中货币型基金只有一档，规模约8.1亿人民币。

柜买中心的统计资料则显示，12月当月至30日止的宝岛债次级市场买卖断交易总额约14.68亿人民币，日均成交量只有约0.7亿；但RP市场规模稍大，同期成交量达347.76亿人民币，日均值约16.56亿。

**RQFII对离岸投资等级债影响有限**

马年人民币债券市场预期还有台湾RQFII(人民币境外合格机构投资者)开启的重要进程。

两岸在2013年6月签署服务贸易协议，至今尚在台湾立法院审查中，其中大陆对台湾的金融产业开放承诺因而受到拖累，其中亦包括RQFII的开放进程。

不过台湾执政党不愿服贸协议无限期拖延的态度明显，外界一般预料在第一季底前，立法院可望以执政党的绝对多数席次优势通过议案，台湾的RQFII在下半年上路的可能性高。

大陆对台湾开放的RQFII，一般预期将允许台湾金融机构将离岸募得的人民币资金直接投入大陆在岸的股市及债市。

由于台湾目前已有QFII的投资操作经验，一般预期RQFII上路不至为市场带来太多影响，但将有助消化目前台湾持续成长的人民币存款。

柜买中心主任秘书黄炳钧认为，在RQFII上路后，在岸及离岸市场确实将有比价效应，有机会让离岸宝岛债利率更反应市场价格。

不过他也提出，由于RQFII总量控管仍在大陆手上，不可能自由流通，因此对离岸市场影响将受到限制，这也是香港债券和在岸的价格有一定差距的原因。

富邦的陈怡静认为，台湾对大陆公司债违约风险谨慎看待，在岸投资通常只参与投资等级标的，这类标的因供给有限，因此RQFII的开放料不会产生排挤效应，因资金去化压力仍高于供给。

投行瑞银则预计，料RQFII额度2014年会进一步提高、跨境人民币外商直接投资(RFDI)渠道的拓宽、境外借款增加、点心债券发行加快等都会使得离岸人民币流动性继续增加，流回在岸市场的规模亦会增大。

**马年仍在建置期**

整体来看，由于台湾发展离岸人民币债的经验尚浅，与香港相较2014年尚难望其项背，2015年或才有机会逐渐进入成熟期。

蛇年协助主管机关金管会全力推动宝岛债市场的柜买中心主秘黄炳钧说，2014年台湾的人民币市场只能勉强算是仍在基础建设期，由于多元的人民币商品发展尚未出现，许多配套措施也还在准备过程中，不可能有赶上香港的机会。

〞我们会积极跟香港看齐，但必须给主管机关一点时间，毕竟2014才是第二年。〞他说。

黄炳钧指出，包括人民币换汇(SWAP)、换汇换利交易(CCS)、ETF商品等利率及汇率商品，台湾尚付之阙如，外商在承作台湾人民币债的同时，还要利用香港做避险交易，都显示配套仍需努力。

而宝岛债承销商在定价、手续费的订定，以及造市经验上，也仍属新手上路阶段，未来将逐步随着市场规模的扩大，而跟随其他离岸中心--香港、新加坡、伦敦等地发展出以供需为基础的更加均衡价格，而非一昧以低价抢市。

台湾藉由人民币业务走向国际竞争已无庸置疑，马年人民币业务虽难万马奔腾，但经由过渡期逐渐成识途老马，才是长久之计。(完)

(审校 杨淑祯)

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