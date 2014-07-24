台湾金管会提高陆资企业发行宝岛债上限至250亿人民币

路透台北7月24日 - 台湾金管会决定提高陆资企业/银行赴台湾发行人民币债总额上限，将额度由目前人民币100亿人民币，增加至250亿人民币。这有望令已目前发债总额已濒临上限的情况获得纾解。

台湾经济日报及工商时报周四报导，金管会将陆银来台发行宝岛债额度上限提高至年底最高可达250亿人民币。路透先前指出，主管机关将根据人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿来计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿。

目前为止，大陆金融机构合计发行87亿人民币的宝岛债。目前中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)可能在月底接棒二度来台发宝岛债，此外，中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)都积极洽询。

今年下半年以来，外币计价国际债券掀起上柜挂牌热潮，包括交通银行香港分行、烨辉子公司也发行首档在台湾、新加坡双挂牌的宝岛债。

经济日报引述金管会主委曾铭宗表示，台湾法规、制度相对完善，发行条件佳，利率水准又有竞争力；加上次级市场健全，是外国机构来台发债的诱因。(完)

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

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