台湾爱心菜贩陈树菊获“亚洲诺贝尔奖”

菲律宾麦格塞塞奖基金会周四称，台湾菜贩陈树菊向多家儿童慈善机构捐款，善款超过23.18万美元，是今年六名麦格塞塞奖得主之一。该奖项素有“亚洲诺贝尔奖”之称。该基金会称，陈树菊的个人捐款行为，是长期、低调的善举，改变了许多受助台湾人的生活。