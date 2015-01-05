陈水扁获保外就医 逾六年牢狱之灾暂止

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透台北1月5日 - 因贪腐遭关押逾六年的台湾前总统陈水扁，周一获准保外就医一个月，暂时中止牢狱生涯。
法务部政务次长陈明堂在一场记者会中表示，陈水扁因严重身心障碍，在监牢内治疗无效且恐怕随时致死，因此得以保外就医。
陈水扁交保后将就医接受诊治，狱方将每月查看其复原状况，若病情好转，仍需回监服刑。
陈水扁是在2008年11月因家族涉及贪腐弊案遭羁押起诉并判刑定谳，成为首位服刑的台湾前最高领导人。
陈水扁于2000年代表民进党出马竞选，一举终结国民党超过半世纪的执政，成为台湾史上年纪最轻的总统。2004年选战中，又以有史以来最低差距赢得连任。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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