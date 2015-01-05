陈水扁获保外就医 逾六年牢狱之灾暂止

路透台北1月5日 - 因贪腐遭关押逾六年的台湾前总统陈水扁，周一获准保外就医一个月，暂时中止牢狱生涯。

法务部政务次长陈明堂在一场记者会中表示，陈水扁因严重身心障碍，在监牢内治疗无效且恐怕随时致死，因此得以保外就医。

陈水扁交保后将就医接受诊治，狱方将每月查看其复原状况，若病情好转，仍需回监服刑。

陈水扁是在2008年11月因家族涉及贪腐弊案遭羁押起诉并判刑定谳，成为首位服刑的台湾前最高领导人。

陈水扁于2000年代表民进党出马竞选，一举终结国民党超过半世纪的执政，成为台湾史上年纪最轻的总统。2004年选战中，又以有史以来最低差距赢得连任。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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