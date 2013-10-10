台湾称中国大陆2020年全面具备攻台能力

路透台北10月9日 - 台湾当局周三发布报告称，中国大陆到2020年时将全面具备攻打台湾的能力。这是台湾方面首次就这一威胁发布精确的时间点。

自马英九于2008年当选台湾领导人以来，台海两岸关系大幅改善，双方签署了一系列旅游和贸易协议，但在政治和解或改善军事互信方面并无进展。

台湾国防部门年度报告中列举了大陆就增强对台作战能力可能采取的多种方式，包括加强登岛作战协调能力以及在台湾海峡部署防空导弹等。

该报告称，中国大陆持续推进海空军力量及导弹系统现代化，未来将可阻止它国参与协防台湾的行动。这看来指的是美国，美国依据《与台湾关系法》，负有对台湾提供军事保护的义务。

报告还称，未来中国军方将继续侧重于整合军队各部门，期望未来若进攻台湾时能够抵御外国军事力量的干预，而到2020年时将具备全面攻台能力。

路透联系中国国防部对该报告置评，但未立即获得回应，不过中国政府曾反复强调其军事建设仅出于防御目的，国际社会无须担忧。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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