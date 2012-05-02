台湾华银深圳分行月中有望首家开办人民币业务

路透台北5月2日电---台湾公营金控之一--华南金控(2880.TW)旗下华南银行周三称,其深圳分行已於今日取得大陆银监会监理三部同意正式开办台资企业人民币业务,预计於5月中正式推出,成为台资银行第一家.

今年有六家台资银行大陆分行向大陆银监会申办台资企业人民币业务,包括华南银行深圳分行、彰化银行(2801.TW)昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行.

其中华南银行深圳分行成立的时间点最晚,在去年1月20日,但却是第一家获准开办台资企业人民币业务.

华南银行总经理王浚智此前对路透表示,已将深圳分行资本金由3亿元人民币提升至5亿,以符合银监会要求,目前期待ECFA(两岸经济合作架构协议)後续谈判能放宽台资企业的定义,以扩大人民币业务规模.

华南银在发布的新闻稿中表示,深圳分行开办台资企业人民币业务後,将结合目前已办理人民币业务的香港及OBU分行,建构两岸三地人民币业务的完整金融服务平台.

华南银近年积极布局大中华区,华南银指出,澳门分行预计於5月16日正式开业,同时也正进行上海分行及深圳宝安支行前置准备工作,将在适当时机提出申请,并将连结目前已设立的香港、深圳、新加坡、胡志明市及雪梨等分行据点,以及筹划中的台湾及大陆租赁公司,建构出完整的亚太地区金融服务网.

本地时间12:29,华南金控上涨1.85%,报16.50台币;台湾加权指数.TWII则是大涨2.09%.(完)

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/张喜良

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