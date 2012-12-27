台湾富邦金控称将取得大陆华一银行逾51%股权

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透台北12月27日 - 台湾主要金控--富邦金控(2881.TW)总经理龚天行周四对路透表示,将取得大陆华一银行逾51%股权.
富邦金将于本地时间下午2:30,前往证交所说明投资华一银行相关事宜,并于稍晚举行记者会.
路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.
富邦金今日收高0.29%报34.25台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.19%报7,648.41点.(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。