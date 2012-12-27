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中国财经 | 2012年 12月 27日 星期四 15:21 BJT

台湾富邦金控称将取得大陆华一银行逾51%股权

路透台北12月27日 - 台湾主要金控--富邦金控(2881.TW)总经理龚天行周四对路透表示,将取得大陆华一银行逾51%股权.

富邦金将于本地时间下午2:30,前往证交所说明投资华一银行相关事宜,并于稍晚举行记者会.

路透10月曾引述消息人士称,富邦金对控股华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.

富邦金今日收高0.29%报34.25台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.19%报7,648.41点.(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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