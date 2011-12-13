远传希望中移动入股交易能在明年1月台湾领导人大选後完成

沪深证交所周四两融余额增加38.3亿元 连五日上升
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周四收涨0.51%。沪深证交所融资融券余额当日增加38.3亿元人民币，连续第五日上升；两市两融余额为8,848.9亿元。
路透香港12月13日电---台湾远传电信(4904.TW)董事长徐旭东周二表示,希望中国移动(0941.HK)入股该公司的交易,能在明年1月台湾领导人大选後完成.
徐旭东是在香港一场记者会上作上述表示的.该交易因为台湾尚未开放陆资投资第一类电信事业而延宕长达两年之久.
在全球拥有最多用户的电讯营运商--中国移动於2009年4月公布计划入股远传电信扩大後股本的12%,当时提出的每股代价为40台币;双方并同时签订了战略合作协议,在移动通信业务的多个领开展长期合作.
不过,入股一事一直只闻楼梯响.中移动董事长王建宙去年3月出席两会时透露,已在台湾设立全资子公司,将通过其入股远传电信.但由於台湾目前对大陆开放投资的清单中尚未包括电信营运,中移动要入股远传的话,在法规上仍有障碍.
远传电信周二收盘逆势上涨0.34%至59台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.76%. (完)
--采访 梁慧仪; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良
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