《特别报导》北京当局寻求两岸统一 “攻心为上”

路透台北/香港11月27日（记者 Yimou Lee/洪淑珍） - 60多年前中国爆发内战，国民党败退台湾，此后北京当局始终将台湾视为中国的一个省。为实现两岸统一，来大陆的台商成了中共争取的重要对象。

今年6月，在深圳一家宾馆的宴会厅，数百名台商济济一堂，向当地一家台商协会的新负责人敬酒，他们一边喝酒吃海鲜，一边欣赏着舞狮表演。中共官员李家繁作为嘉宾到场祝贺并讲话。

“在这里我也希望我们台商朋友继续努力，在各自的行业继续发挥作用，为早日实现中国梦贡献自己的力量，”他说，“中国梦是我们台海两岸人民的梦想，也是我们再次回归的梦想。”

李家繁是中共深圳市委统战部的一名处长。

路透查阅了统战部门包括年度工作报告、指导手册、内部通讯在内的文件，并采访了海峡两岸官员，一切都表明中共统战部门正与其他部门一道，积极防止台湾独立的任何动向，推动两岸最终实现统一。

在浙江省统战部2013年工作报告里，可以看到生活在浙江的台湾人和台商企业的数量，以及对在浙江的台湾社群背景调查条目。

统战部的工作范围并不局限于大陆，还针对台湾的学者、学生、退伍军人、医生以及地方领导人等，试图打消他们对中共的反感，为两岸统一争取支持。该部2013年工作报告中有关于组织台湾学生和退役将领来大陆参访的项目细节。

**影响政治**

北京当局通过统战部及国台办等政府机构，试图影响台湾的政治，譬如给在大陆的台商做工作。

许多在大陆的台商本周末将返回台湾，参加县市地方选举投票。此次选举被视为台湾国民党民众支持率的晴雨表。与民进党相比，国民党对加强两岸关系持更积极的态度。许多台商这次返台时的机票折扣很大，据台湾国民党一位消息人士称，这些在大陆的台商多数会把票投给国民党候选人。

“目标很简单--和平统一。”一位与北京领导层有关联的人士说。 北京当局的策略是利用软实力，而非动用武力。这名消息人士援引《孙子兵法》的话称：“攻心为上，攻城为下。”

路透发传真给中共中央统战部寻求置评，未得到回复。国台办网站声明则称：“我们对岛内选举不予评论。”

统战部长期以来在香港颇为活跃。路透7月时报导称，统战部在香港的活动已经不再仅仅是幕后接洽学术界和商界人士，活动范围扩大到了街头。在香港街头，有新的亲北京团体试图打压反对声音。

香港教育学院教授卢兆兴（Sonny Lo）说，现在统战部在台湾的工作就好像是在香港80年代以来差不多，一开始低调，但是慢慢地渗透与广泛下去。

台湾与香港不同，是完全民主的实体。台湾有军队，但在联合国没有席位，且北京当局不排除使用武力统一台湾。

2008年国民党在台湾领导人选举中胜出后，两岸关系空前改善，签署了逾20项经贸协议。而之前民进党执政时，两岸未签署任何经贸协议。今年早些时候，两岸官员举行了1949年以来首次正式会晤。

两岸经济联系日益紧密，大陆占台湾出口的40%左右，科技等关键产业有大量生产业务在大陆。

台湾总统府发言人马玮国称，台湾人回乡投票是行使其公民权。她说：“旅居港、澳、大陆、日本等海外各地的台商，希望回到台湾投票，都是很正常的。”

从中共统战部年度工作报告和手册中可窥见其工作方法。统战部在浙江至少有100个办公室。2013年工作报告中称，有约3万台商以及家人住在浙江，截至2012年底时在浙江有6,800家台资企业。

**荣誉**

浙江统战官员称，通过帮助台商解决投资问题、帮助居住在当地的台湾人解决法律纠纷，为台商创造了更好的商业环境。在浙江宁波，一统战办公室称，花了11万元人民币，为137名台湾商人购买了人身和交通事故险。

此外，统战部还规定“三必访”政策，即在传统节日必须拜访台商及家属，台商或家属生病时必须拜访，台商遇到经济困难时要拜访。

一名姓林的台湾男子说：“大至经商，小至生活的种种问题，都可以为你服务，例如车祸、生病或小孩教育。”他在湖南长沙的地产业工作。

中国大陆还用省级和市级政协委员的身份来吸引台商，这对于那些生计直接依赖于大陆的商人来说是个很大的荣誉。有了这样的身份，就可以接近政府官员，相当于获得了一定的保护。

这名姓林的男子说：“会有一股力量在呵护着你在大陆的事业。如果你是政协委员，政府官员就不会找麻烦。”

但担任大陆政协委员违反台湾法律。台湾法律禁止台湾公民出任大陆党政职务，但允许担任没有投票权的政协名誉成员。台企联2012年12月与台湾领导人马英九会面，寻求改变前述规定。

他们试图说服马英九允许台湾公民担任政协正式委员，但最终未能成功。台湾陆委会同月宣布，台湾公民不得担任大陆政协委员。

2012年早些时候，台湾国安局曾交给陆委会一份怀疑拥有大陆政协委员资格的169名台湾人名单，陆委会将名单上的人数缩减至32人。台湾当局后来认定这些人或者只是政协名誉成员，或者不持有台湾护照，因此最终无人受到惩罚。

**两岸经贸协议**

大陆台商就加强两岸商贸关系积极游说。从台企联的网站可以看到，台湾最大的一些企业是其会员。该团体的多位创始会员敦促台湾当局与大陆签署涵盖广泛的协议，称这样的协议将提振台企在大陆的业务。台企联一位资深会员对路透称，这些创始会员曾与陆委会举行会议，协助为签署相关协议奠定基础。

这些台商的努力得到了回报。2008年，台湾与大陆签署协议，首次允许两岸海运直航、空运直航和直接通邮。

但台企联也并非无往而不胜。今年3月，台湾学生占领立法院，以阻止通过与大陆的一项服贸协议。这场名为“太阳花学运”的活动，是源于担心该协议会使得大陆扩大对台湾的影响力，最终立法院决定搁置对服贸协议的审查。

记者通过电子邮件向台企联提问，后者未回复。

一些台湾官员针对中共统战部的渗透活动发出警示。9月底，台湾侨务委员会负责人对立法院一委员会称，中共统战部正加紧对在大陆和海外的台湾商业领袖及年轻人开展工作。

“他们试图拉拢较接受中国的人，使其对台湾政府形成压力，影响政策，”前陆委会副主委黄介正对路透说。他没有提到具体的例子。

陆委会发言人吴美红则表示，统战不应该被过度负面解读。她说：“中国有政治意图, 但是台湾有自己的优势、制度、 核心价值 和软实力。我们希望这些透过交流对中国有正面影响。”

民进党称国民党从统战部的活动中获益，国民党则予以否认。国民党大陆事务部主任桂宏诚表示，台商和大陆当局关系密切，但不代表北京可以影响国民党。他说：“国民党不会被共产党影响或控制,那是不可能的。”

**法宝**

统战部网站上称，统战部是中共赢得内战的法宝之一。统战部如今的主要目标是推进祖国统一和防止分裂。

北京统战部门2007年工作手册中要求干部团结中间力量，分化、打击敌对势力，并要求与台湾和海外各界代表广交、深交朋友，建立一支浩浩荡荡的爱国队伍。

一位不愿具名的台湾国防官员称，统战是一种战争，“最终目的是推翻中华民国”。

统战部的工作不仅仅局限于团结亲北京的力量，还努力接洽亲民进党的人。譬如在民进党大本营台南，大陆方面曾邀请台南的医界人士访问大陆。

台湾民主自治同盟报告中称，此次访问成功强化了一些态度偏绿人士对祖国的认同感。绿营指的是民进党。

台湾一些政界人士公开支持两岸统一，其中包括绰号“白狼”的张安乐，他曾是“竹联帮”主要人物，1996年出走中国大陆，在大陆生活了约10年，2005年成立了“中华统一促进党”。

张安乐称，他和他的政党与大陆国台办经常联系，在统战部有朋友。他说，大陆当局安排该政党成员访问大陆，费用全包。他说：“中国拿着胡萝卜来，总比拿着棍子来好。”

中共统战部和国台办还深度介入台湾民主选举相关活动。

深圳和上海的台商告诉路透，在过去的选举中，统战部官员鼓励他们回台投票。

今年对北京当局非常关键。台湾民进党主张独立，国民党则支持维持现状，即“不统不独不武”。

选举期间回台机票优惠措施，帮助国民党赢得了2008年和2012年选举。国民党的一名高层人士称，有近25万在大陆的台湾人2012年大选期间回台投票。这名官员援引内部调查称，回台投票的人中，多达八成选民把票投给了国民党候选人马英九，后来马英九成功连任并承诺加强两岸关系。这名官员估计目前有约100万台湾人在大陆工作和生活。

今年，选举期间回台机票优惠措施可能不足以改变县市选举中最重要的一环--台北市长选举结果。台湾主流媒体发布的最终民调显示，国民党候选人的支持率落后于一名独立候选人11.5至18个百分点。若独立候选人胜出，将意味着16年来国民党首次丧失台北市长席位。

但北京方面尚未放弃。据台企联向会员发布的预告，包括大陆的国航和台湾的中华航空在内的十多家航空公司同意提供11月末大陆到台湾的优惠机票。台企联网站显示，大陆国台办主任张志军是台企联的名誉会长。

中华航空一位高管告诉路透“机票五折，航空公司一定会赔钱。”但该航空公司表示会“百分之百满足客户需求”。

中华航空(2610.TW)发言人郭兴长表示，该公司旗下所有航班均提供优惠机票，因为11月是淡季。

路透发传真和电子邮件向国航北京办公室询问，但国航未予回应。

国台办表示，注意到台商希望返乡投票，台企联已与各航空公司协商让他们能搭机返台。

深圳台商协会总会会长陈合泰表示，“最大的宣传工具就是台商”。

“现在要选举嘛，像我们家有七八票，那七八票是不是我说了算？”他说。

中共统战部还着手向台湾社会其他阶层渗透。作为“集星计划”的一部分，统战部门邀请台湾退役将领到大陆参访。统战部的文件显示，曾经不同戴天的两岸退役将领2012年5月在浙江共同出席了一次高尔夫邀请赛。

面向台湾学生的则包括夏令营交流、公司实习机会和到大陆的寻根之旅等。15岁的台湾高中生蔡婷羽曾在2013年和2014年到过大陆，她和大陆学生一起上过课，还参观了长城和故宫等知名旅游景点。

“交流之前对中国多少是有抵制的……但是交流之后，一点一点了解他们，抗拒就会迎刃而解。”蔡婷羽说。

她表示现在正考虑去大陆念本科。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹/朱淑珍/李富强/王燕焜 发稿：朱淑珍/程芳/王燕焜

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