台湾国民党决议撤销立法院长王金平党籍

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透台北9月11日 - 台湾国民党考纪会周三经会议后决议，以〞损害党之声誉〞为由，撤销立法院长王金平党籍。
国民党撤销王金平党籍后，王金平即丧失立法院长及立法委员身份，令台湾当前的政治经济环境更趋复杂。
依据国民党规定，党员若遭撤销党籍处分，至少需经过一年才可申请恢复党籍。
今日稍早国民党主席、台湾领导人马英九表示，希望国民党籍立法院长王金平能知所进退，主动请辞立法院长、国民党不分区立法委员的职务。外界认为，马、王之争可能令政治动荡不安，扰乱金融市场安定。
针对先前马英九严辞抨击国民党籍的立法院长王金平关说一事，王金平周二晚间返台并发表声明表示，特侦组片面认定他关说，未审先判，他无法接受非法指控。
马英九旋即在上午8点半召开记者会表示，事实只有一个，“(王金平院长)不能回避最核心关键的问题，关说这个事实。”
台湾总统府周日发布新闻稿件严辞抨击，立法院长王金平为民进党党鞭(在立法院的代表)的司法案件，关说(游说)法务部长及台高检检察长，是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天。(完)
(记者 高洁如/林妙容; 审校 张喜良/黄凯)
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