台湾将于7月20日推人民币汇率期货 以CNH或CNT结算--消息

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透台北6月3日 - 四位熟悉政策的消息人士周三透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货交易，为扩大CNT(台湾离岸人民币)运用范围，除CNH(香港离岸人民币)外，也可选择以CNT作为结算价。
消息人士称，包括中国银行(601988.SS)台北分行、中国建设银行(601939.SS)台北分行、彰化银行(2801.TW)、台北富邦银行、凯基银行、永丰银行以及中国信托银行等七家银行将成为台湾人民币汇率期货的造市商。
一消息人士并指出，台湾央行已初步同意，期货商可在人民币汇率期货代客结汇，以因应保证金追缴。
对于上述消息，台湾期货交易所仅表示相关规划方案正呈报主管机关审核，细节不方便透露；金管会则回应不清楚人民币汇率期货推出时程。而台湾央行官员则称，对新商品上市乐观其成，期待可以满足市场需求。
人民币汇率期货商品经台湾主管机关研议许久，由于台湾与中国大陆之间具紧密的贸易关系，不论是实需或是避险需求，台湾市场均深具潜力。此外台湾也拥有可观的人民币存量，对人民币相关商品需求颇高。(完)
(撰写 台北记者组; 审校 张喜良)
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