2017世界经济的大转机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自1月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二○一六年正式走入历史，过去一年，日本突然祭出负利率政策，不久，欧洲央行又加大QE力道，造成债市殖利率频创新低，全球负殖利率债券逾十二兆美元。

到了年中，英国脱欧公投过关，造成英镑大贬，英国股市大跌，冲击全欧洲，也波及到全球金融市场的连锁效应。

**野村：人民币贬、日通膨攀升**

再到年尾，川普意外当选美国总统，这个在选前不为美国主流媒体青睐的地产大亨，被媒体包装成像一头奔牛闯入瓷器店。川普当选被视为是全球最大的黑天鹅，但是，美国的震撼只有十一月十八日总统开票那一天，川普当选后立刻端出百日新政，暂时扭转了选民疑虑，尤其是减税一项深深打动华尔街股民的心，造成美股在年终之前直逼两万点。

这三只黑天鹅飞过去了，全世界都在放烟火迎接一七年的到来，到底一七年会是什么样的世界？我们先来看看几个预测，首先是美国财经媒体CNBC引述日本野村总研的报告，指出一七年会影响金融市场的「灰天鹅」（发生机率小，但影响深远的事件），这十只灰天鹅分别是：一、美国生产力激增，在智财权及研发投资回到金融海啸前，将带动美国生产力激增，推升美股，加快紧缩货币的速度。

二是中国实施浮动汇率机制，假如中国移除二％的中间汇价机制，并停止干预汇市，人民币将暴贬，导致陆股受到抛售，进而波及全球市场；三是欧盟改革，英国将重新加入欧盟，英国脱欧情势可能逆转；四是日本通膨快速攀升，日银考虑让QE加快退场脚步；五是美国联准会将受到川普箝制，进而可能恢复川普主张的金本位。

六是俄罗斯可能入侵东欧，再度入侵乌克兰，并将军事行动拉到波罗的海等国；七是清算机构将倒闭；八是安倍首相下台，日本在政权不稳的情况下，资产市场将受重创；九是新兴市场重返资本管制，在川普效应拉高美元，新兴市场面临严重的资金失血，那么像九七年亚洲金融风暴后的大马外汇管制情事又会重蹈覆辙；十是电子支付取代纸币。上述是CNBC与野村总研合作的一七年十只灰天鹅预测，这当中指联准会回到金本位、安倍下台及俄罗斯入侵乌克兰，也许机率会更小一些。

**经济学人：欧盟不解体、金价涨**

不过《经济学人》则提醒必须慎防五个意外，一是川普能否落实减税的财政政策，包括扩大基础建设，是否因面临举债上限被迫调整；二是美国公债市场也许不会那么差；三是欧洲可能免于右派当政，欧盟不会解体；四是市场易受重大突发因素干扰，高殖利公债较容易受到市场冲击，或许会出现难以理解的暂时性崩盘；五是金价会上涨，主因是川普对中国、伊朗强硬态度，将加大地缘政治风险。这是《经济学人》提出的五个忧虑。

此外，美国财政部的金融研究室（OFR）发表金融稳定年报，直指美国金融七大威胁，其中又以低利率造成的金融资产泡沫最严重，一旦发生重大震撼，将使投资人面临严重亏损，OFR认定的七大威胁还包括，金融市场认为大型金融机构大到不能倒；英国脱欧及欧洲银行业不稳，将加大欧元贬值力道；对影子银行信贷扩大；企业债务增加；店头衍生性金融工具市场扩张；金融机构易受网攻等。

**丹麦盛宝：比特币将不续涨？**

不过在众多预测中，比较有趣的是丹麦盛宝银行列出十大不可能发生的事件，反向思考一七年世界的变化，一是英国不会脱离欧盟：在全球民粹主义运动笼罩下，欧盟对英国做出重大让步，其中包括在移民政策及金融服务业的「通行证」机制上对英国做出让步，让英国觉得留在欧盟更有利，英国重返欧盟。

二是中国经济成长回到八％，上证重返五千点：中国认知到以制造业及基础建设为主的经济成长已成历史，并将经济转向以消费内需主导的经济形态，并实施相对应的财政和货币政策，且愿意更大幅度开放资本市场，中国经济仍大有可为。

三是美国联准会采取强硬手段，将十年期公债殖利率压低到一．五％以内：川普祭出的财政政策带动美国国债收益率大幅攀升，十年债殖利率将冲上三％，因此带来市场恐慌，联准会将推出日本使用过的控制收益率曲线，将十年债收益率降到一．五％以内。

四是发行高收益债的美国企业违约率将达二五％以上，主因是川普把重心放在财政政策上，造成债市卖压沉重，推动全球利率走高，资金将从债市转战股市，低评级的公司债想要从金融市场再融资将变得不可能，可能触发发行高收益公司债的美国企业一波违约潮。

五是铜价趋冷，一六年铜是表现最好的商品，在一七年将遭遇卖压，主因是川普难以履行竞选支票，扩大公共建设支出；另一个原因是中国把重点放在消费。这两项因素将使铜价在一七年重挫逾五％以上。

六是比特币价格暴涨，虚拟货币价值变高。随着川普扩大财政支出，美国预算赤字将从六千亿美元扩大到一．二至一．八兆美元之间，美国经济加速，拉动通货膨胀，推升联准会加息，美元因此而上涨，新兴市场将面临风险，并开始寻找美元所主导的货币体系以外的其他选择，虚拟货币人气将上升，这其中，中国及俄罗斯将开始接受比特币作为美元的部分替代品，尤其是中国严控资本外流，中国已成使用比特币最积极的国家。

目前，中国三大比特币交易网站每日成交金额，占全世界比特币交易量九成，比特币在一三年最高报价涨到一一六五美元，一六年比特币全年涨幅逾二○○％， 今年可能挑战二一○○美元。

七是今年已暴跌的美国生技股，一七年可能再跌五○％，川普废除欧巴马医改，将推出更彻底的改革措施，让美国医疗系统变得更有效率，将导致医疗板块的ETF再跌五○％，一六年美国NBI生技分类指数下挫二一．六八％，一七年依然难挽颓势。

八是墨西哥披索终于摆脱川普的威力而走高：墨西哥披索在川普当选后一度暴跌，但一七年墨西哥披索将止跌回升，原因是美国仍必须大量使用墨西哥非法移民，川普打击非法移民及打击美墨边界贸易能力将面临考验。

九是义大利银行股将大涨，一家名为「欧洲坏帐银行」（European Bad Debt Bank）的新机构将设立，让银行有能力进行资产重整，义大利的银行业背负超过二八六○亿欧元的坏帐压力，将因此而翻身，成为一七年涨势最凌厉的股票。最后一个是欧盟发行欧元债券以便为一兆欧元的欧洲基础建设提供融资。

**2017年世局大变化：“三大主轴”**

这些预测到底会对几个？没有人说得准，但是万变不离其宗，一七年世界的变局，归结到最后，只有三个主轴，一是川普新政的效力到底有多大？川普在十一月八日当选美国总统，一七年元月二十日正式就职，这段空档期，川普没有正式就职，已在俄罗斯及以色列问题卯上现任总统欧巴马，川普也毫不遮掩，他才是未来世界的佼佼者。川普新政一七年开展，到底能施展多少？这是一七年观察世界经济变化的主轴，其中，川普财政政策的重点在减税。

未来美国参众两院全由共和党控制，有利川普推展新政；不过他也面临美国财政赤字及举债上限问题，因此，减税政策能落实到何种程度？这是一七年第一个观察点。

最近供给面经济学大师Arthur Laffer跳出来赞扬川普的减税政策，Laffer三十年前在雷根时代就提出著名的「拉佛曲线」（Laffer Curve），他认为减税税收会增加，拉佛曲线是假定税率为零或一○○％时，政府将抽不到税（因为一○○％时没有人要工作），他主张降税提高生产力，尤其降低企业税率将会创造亮丽的经济成长。

这次川普几乎完全采纳他的主张，成为「雷根经济学」的再版。未来川普减税列车怎么开？将会影响全世界，这也是财政政策取代货币政策的重要转机。

二是英国脱欧之后，一七年欧元区将面临存亡关键。英国今年三月将启动脱欧程序，直接面对《里斯本条约》第五十条，一六年底奥地利大选，主张脱欧的极右派得到四六％选票败选，为欧元区保住元气；但是一七年三月荷兰大选，目前主张反欧盟及反外来移民的自由党民调大幅领先，有望拿下三十一到三十七席，取代自民党执政。

下一个是四、五月的法国大选，目前民调共和党的François Fillon领先，但是极右阵线联盟的Marine Le Pen声势也看涨，倘若法国极右派当选，欧盟可能面临重大危机；但最关键的是德国大选，目前梅克尔支持度只剩下三一．五％，万一执政十一年的总理梅克尔落败，欧盟及欧元区恐怕面临大限考验，这可能是一七年最大变数。

三是川普牵动的中美两强博弈，因为正值一七年中共十九大权力结构重组，领导人习近平以反腐扫落政敌后，一七年能不能真正巩固领导地位？这是一个变化点。另一个是中国经济狂奔三十年，面临泡沫化调整压力及资金外逃，这一政经错综复杂的局面，对中国才是大挑战。

要看一七年世局的大变化，先抓住这三个主轴，才能细究其他细节发展。开年之初，为《今周刊》读者先进行一番沙盘推演，先抓住这个投资大方向！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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