台湾证交所称A股纳入MSCI新兴市场指数初期将令150亿台币资金流出台股

路透台北6月21日 - 台湾证券交易所官员周三表示，若以去年底追踪MSCI明晟(MSCI.N)新兴市场指数的资产管理规模估算，中国A股纳入初期将令约150亿台币资金流出台股。

至于一旦中国A股未来全部纳入可能让台股流出的资金，证交所一位官员对路透称，这要看台股在新兴市场指数最终的权重会变成多少，详细的数字需待MSCI明晟计算。

〞若以去年底被动式资金规模达2,415亿美元计算，应该会流出150亿台币左右。〞该官员说。

目前台股在MSCI新兴市场指数的权重为12.3%，仅次于中国与韩国排名第三。

MSCI明晟将从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，较先前提案中的169只有所增加，主要是增加了在内地和香港两地上市的公司所对应的大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

MSCI明晟称若中国A股未来全部纳入，流入资金可达3,400亿美元。部分分析师更乐观估计，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。(完)