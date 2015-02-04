台湾复兴航空一小型客机坠河 逾50名乘客待救援（更新版）

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(新增相关细节及股价表现)
路透台北2月4日 - 台湾复兴航空 6702.TW 一架小型客机周三于台北市坠河。本地媒体报导，该班机为台北飞往金门的客机，机上载有逾50名乘客。
苹果日报即时新闻报导，机身编号B22816的复兴航空客机疑似擦撞到台北市郊的一座高架桥，坠落并翻覆于基隆河上，警消获报已出动大量各式车辆前往抢救。
路透尚未能连系复兴航空对此突发事件表示相关说法。民航局则称将于中午12点举行记者会对外说明。
此前，复兴航空才在去年7月于澎湖马公机场坠机，造成48人丧生。今日坠机的机型与马公空难为同一型号。
本地时间11:45，复兴航空股价重挫6.9%至跌停报12.15台币。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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