更新版 3-突发事件：台湾复兴航空班机坠毁48人罹难，保险公司启动清查理赔

* 复兴航空周三晚间班机坠毁澎湖，48人丧生

* 金管会请保险公司清查理赔事宜，金融股指数仍收升逾1%

* 民航局称起飞时天候符合标准

* 复航股价收跌5.46% (新增更多评论并更新股价)

路透台北7月24日 - 台湾运营境内短程航线为主的复兴航空 一架客机，于周三晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，现已有48人丧生；金管会并已请各保险公司清查投保和理赔事宜。

台湾金管会周四指出，复兴航空保险是由国泰世纪产险公司承保，并由另七家境内保险公司共保，大部分另已安排再保。该失事班机机体险保额为1,320万美元，本次事故已符合全损。

大型寿险--国泰人寿指出，统计本次事故伤亡者投保国泰人寿共计19人（身故18人，受伤一人），身故理赔金约5,000余万台币。

富邦人寿则称，此次搭乘复兴航空不幸罹难乘客当中，共有13名富邦人寿保户，总保额估计为3,000万台币以下。新光人寿也已为保户成立应变及协助中心。

此外金管会还提到，复兴航空公司亦投保责任保险，透过保险公司大部分已安排再保险，台湾的保险公司最高承保金额为750万美元。另据产险公会回报本班机有四位乘客是由旅行社安排行程，该旅行社有向富邦产险公司投保旅行业责任保险，每人保额200万台币。

台湾股市金融保险指数 未受此事件的负面影响，周四扬升1.07%，优于大盘 的收升0.3%。

**失事原因仍待查**

针对部分质疑恶劣天候下复航仍起飞，是否造成失事主因，民航局副局长杨万里在记者会中表示，初步调查复兴航空起飞时天候状况符合起飞标准，至于机师在起飞前亦已做充分休息，而飞机的机龄也在标准之内。详细的失事原因仍待调查。

复兴航空称，目前确认48人丧生，包括二名法国人、一名香港人，目前仍调查香港乘客是否持有台湾的身份证。

民航局长沈启指出，当天午后二点到七点有九架路线相似的班机起落，但就是复兴航空飞机坠毁了。而气象报告显示当时的天候完全可以降落，到底哪里出错现在还很难说。

复兴航空周四开盘股价跌近7%跌停，终场跌幅缩减至5.46%报11.25台币；台股大盘 则收升0.3%。

民航局指出，周三晚间复兴航空公司GE222班次于马公机场附近失联，后确认发生空难。机上人员计有旅客54名及机组员4名，共计58名，48名罹难，其中10名受伤送医，另有五名居民受伤。

民航局长沈启先前向路透表示，“现场一片混乱”。民航局周四的新闻稿也指出，此次空难发生原因，将由飞航安全委员会进行调查。

上日晚间来自澎湖县消防局的消息称，这架班机迫降至机场旁的澎湖县湖西乡西溪村，现场留有班机碎片。