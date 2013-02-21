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中国财经 | 2013年 2月 21日 星期四 15:50 BJT

台湾行政院促建立两岸证券交易所合作平台

路透台北2月21日 - 台湾行政院周四新闻稿指出,新任行政院长江宜桦要求金融监督管理委员会(金管会)促成两岸证券交易所或期货交易所建立合作平台.

但新闻稿未提及交易所合作平台的具体细节.

新闻稿并指出,江宜桦认为此前两岸首度的证券期货监理平台会议取得突破,将适时把会议所得的市场开放协商结果纳入两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议的具体承诺清单,台湾并将配合修订"两岸证券期货业务往来管理办法".

今年1月底,中国证监会主席郭树清的台湾行结出近年来两岸证券业及资本市场相互开放最具突破性的果实,在首度平台会议上,中方送出包括开放台湾为RQFII(人民币合格境外投资者)试点先行的大礼.(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

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