台湾行政院促建立两岸证券交易所合作平台

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透台北2月21日 - 台湾行政院周四新闻稿指出,新任行政院长江宜桦要求金融监督管理委员会(金管会)促成两岸证券交易所或期货交易所建立合作平台.
但新闻稿未提及交易所合作平台的具体细节.
新闻稿并指出,江宜桦认为此前两岸首度的证券期货监理平台会议取得突破,将适时把会议所得的市场开放协商结果纳入两岸经济协议(ECFA)后续服务贸易协议的具体承诺清单,台湾并将配合修订"两岸证券期货业务往来管理办法".
今年1月底,中国证监会主席郭树清的台湾行结出近年来两岸证券业及资本市场相互开放最具突破性的果实,在首度平台会议上,中方送出包括开放台湾为RQFII(人民币合格境外投资者)试点先行的大礼.(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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