台湾海基会董事长由前外交部长田弘茂接任

路透台北9月1日 - 台湾总统府周三晚间表示，海峡交流基金会董事长一职将由前外交部长田弘茂接任。蔡英文政府上任以来，两岸交流陷入停滞，各方观望新的人事派任对两岸关系之间带来的影响。

田弘茂现为国策研究院文教基金会董事长，曾担任国策顾问、外交部长及驻英国代表。

总统府发言人黄重谚表示，田弘茂在美国求学及担任教职时期即投入中国大陆研究，对中国大陆之发展有深入了解，同时娴熟两岸关系及亚太战略等议题。

田弘茂现年77岁，目前亦担任台湾工业总会的最高顾问，常为产业提供两岸及区域情势分析及建议，与企业界互动良好，了解产业发展需求。(完)