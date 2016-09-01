台湾海基会董事长由前外交部长田弘茂接任

中国官媒称若特朗普在台湾问题上继续挑衅 中国将“不再客气”
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透台北9月1日 - 台湾总统府周三晚间表示，海峡交流基金会董事长一职将由前外交部长田弘茂接任。蔡英文政府上任以来，两岸交流陷入停滞，各方观望新的人事派任对两岸关系之间带来的影响。
田弘茂现为国策研究院文教基金会董事长，曾担任国策顾问、外交部长及驻英国代表。
总统府发言人黄重谚表示，田弘茂在美国求学及担任教职时期即投入中国大陆研究，对中国大陆之发展有深入了解，同时娴熟两岸关系及亚太战略等议题。
田弘茂现年77岁，目前亦担任台湾工业总会的最高顾问，常为产业提供两岸及区域情势分析及建议，与企业界互动良好，了解产业发展需求。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)