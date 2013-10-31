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时事要闻 | 2013年 11月 1日 星期五 07:41 BJT

台湾发生6.6级地震 尚未有伤亡报告--USGS

路透台北10月31日 - 美国地质调查局(USGS)表示，台湾周四发生6.6级地震，但尚未有伤亡报告。

台北有震感。

USGS称，地震发生于花莲西南部45公里，震源深度9.3公里。

6.6级的地震可能导致严重破坏。USGS最初称震级为6.7级。(完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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