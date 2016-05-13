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时事要闻 | 2016年 5月 13日 星期五 16:44 BJT

台湾东北宜兰外海发生有感地震 里氏规模5.1级

路透台北5月13日 - 台湾中央气象局周五称，本地时间16:24左右，东北方宜兰东部外海发生有感地震，里氏规模5.1级，台北市最大震度二级。

周四午间12:29左右，在东北方宜兰东部外海也曾发生有感地震，里氏规模5.5级，台北市最大震度三级。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)

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