台湾中部地震已造成二死21人伤

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透台北6月3日 - 台湾中部周日午后发生规模6.3级地震，震度最高达6级，截至当日晚间中央灾害应变中心统计，中部地震目前已造成二人死亡，受伤21人，一人失踪。
台湾中部南投县周日(2日)午后发生规模6.3地震，深度10.0公里，各地震度以云林县草岭6级最为强烈，南投县、彰化县、台中市、嘉义县市及台南市均达震度5级。
台湾行政院中央灾害应变中心资料显示，地震造成落石，是造成伤亡的主因，目前灾情持续掌控中。
至于厂商方面，部分厂房位于中部科学园区的面板厂--友达(2409.TW)表示，目前厂房机台设备陆续复归中，目前初步评估对公司财务、业务无重大影响。
本地媒体经济日报则指出，中科、南科等科学园区及中南部工业区，并未传出灾情，目前初步检查水库和设施，也无异常。(完)
(记者 高洁如；审校 张喜良)
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路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
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