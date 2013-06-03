版本:
中国
时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 09:02 BJT

台湾中部地震已造成二死21人伤

路透台北6月3日 - 台湾中部周日午后发生规模6.3级地震，震度最高达6级，截至当日晚间中央灾害应变中心统计，中部地震目前已造成二人死亡，受伤21人，一人失踪。

台湾中部南投县周日(2日)午后发生规模6.3地震，深度10.0公里，各地震度以云林县草岭6级最为强烈，南投县、彰化县、台中市、嘉义县市及台南市均达震度5级。

台湾行政院中央灾害应变中心资料显示，地震造成落石，是造成伤亡的主因，目前灾情持续掌控中。

至于厂商方面，部分厂房位于中部科学园区的面板厂--友达(2409.TW)表示，目前厂房机台设备陆续复归中，目前初步评估对公司财务、业务无重大影响。

本地媒体经济日报则指出，中科、南科等科学园区及中南部工业区，并未传出灾情，目前初步检查水库和设施，也无异常。(完)

(记者 高洁如；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐