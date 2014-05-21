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时事要闻 | 2014年 5月 21日 星期三 08:42 BJT

台湾东部发生5.9级地震 尚未有伤亡报告

路透台北5月21日 - 台湾周三上午8时21分发生有感地震，台北市建筑物明显摇晃。根据中央气象局最新报告显示，地震震央位于东部花莲，芮氏规模5.9。

本地电视新闻报导，大众交通工具台北捷运一度停驶。

中央气象局的地震报告显示，地震位置于花莲县凤林镇，地震深度18公里，芮氏规模5.9。各地震度方面，台北市二级、新竹市三级、高雄市二级。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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