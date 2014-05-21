台湾东部发生5.9级地震 尚未有伤亡报告

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透台北5月21日 - 台湾周三上午8时21分发生有感地震，台北市建筑物明显摇晃。根据中央气象局最新报告显示，地震震央位于东部花莲，芮氏规模5.9。
本地电视新闻报导，大众交通工具台北捷运一度停驶。
中央气象局的地震报告显示，地震位置于花莲县凤林镇，地震深度18公里，芮氏规模5.9。各地震度方面，台北市二级、新竹市三级、高雄市二级。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。