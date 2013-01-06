重温稿-路透调查: 台湾12月出口料创三个月来最快增速,通胀将降温

* 出口预估中值:增长4.95%(前月为增长0.90%

* 进口预估中值:增长3.69%(前月为增长0.10%

* 贸易收支预估中值:顺差30.35亿美元(前月为顺差34亿美元

* CPI预估中值:同比上升1.41%(前月为上升1.59%

* 1月7日(周一)0030GMT公布CPI,0800GMT公布贸易数据

路透台北1月3日 - 路透调查显示,台湾12月出口料创三个月来最快增速,但动能可能难以为继,因美国和欧洲市场的需求降温.

路透访问10名分析师得到的预估中值显示,台湾12月出口或较上年同期增长4.95%,增幅高于11月的0.9%.10月出口下滑1.9%,但9月为大增10.4%.

出口增长强劲得益于年底苹果 等公司的配件需求热络,但较长期前景仍疑云密布.

"出口数据持续改善依然令人怀疑,因为美国和欧洲的终端需求仍严重受到遏制,"汇丰分析师Donna Kwok称.

前瞻性指标亦显示12月出口增长.

台湾经济部公布,11月外销订单较上年同期成长11.1%,远优于市场预估.主因智慧型手机及平板电脑等新产品需求强劲,致三大主要货品海外接单明显增加.

汇丰台湾12月制造业采购经理人指数(PMI)升至50.6,为七个月来首见扩张.

**通胀降温**

台湾通胀率或将继续自近期高位回落,大多数分析师预计,至少在2013年上半年前通胀都不会成为影响央行利率政策决定的重要因素.

调查预估中值显示,12月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上涨1.41%,11月为上涨1.59%.8月CPI涨幅曾触及3.42%的四年高位,因天气恶劣导致食品价格攀升.

分析师预计,今年通胀率将进一步回落,降至央行2%目标水平之下,这将为央行在下季会议上维持政策利率不变提供空间.(完)