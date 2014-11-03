路透调查：台湾10月出口同比增幅料放缓至4.6%，10月CPI升幅料为1.2%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 10月出口料同比增加4.60%(前月为增加4.70%)
* 10月进口料同比上升4.99%(前月为上升0.2%)
* 10月贸易顺差料为41亿美元(前月为顺差35亿美元)
* 10月CPI料同比上升1.2%(前月为上升0.72%)
* 贸易收支数据将于11月7日(周五)0800GMT出炉
* CPI数据将于11月5日(周三)0030GMT出炉
路透11月3日 - 根据路透调查11名分析师的预估中值，台湾10月出口料较去年同期成长4.6%，略低于9月4.7%的增速。
台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。
台湾10月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.2%，前月为上升0.72%。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申