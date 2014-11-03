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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:17 BJT

路透调查：台湾10月出口同比增幅料放缓至4.6%，10月CPI升幅料为1.2%

* 10月出口料同比增加4.60%(前月为增加4.70%)

* 10月进口料同比上升4.99%(前月为上升0.2%)

* 10月贸易顺差料为41亿美元(前月为顺差35亿美元)

* 10月CPI料同比上升1.2%(前月为上升0.72%)

* 贸易收支数据将于11月7日(周五)0800GMT出炉

* CPI数据将于11月5日(周三)0030GMT出炉

路透11月3日 - 根据路透调查11名分析师的预估中值，台湾10月出口料较去年同期成长4.6%，略低于9月4.7%的增速。

台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

台湾10月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.2%，前月为上升0.72%。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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