重温稿-路透调查：台湾10月出口同比增幅料放缓至4.6%，10月CPI升幅料为1.2%

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差持稳，新加坡库存上升
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
* 10月出口料同比增加4.60%(前月为增加4.70%)
* 10月进口料同比上升4.99%(前月为上升0.2%)
* 10月贸易顺差料为41亿美元(前月为顺差35亿美元)
* 10月CPI料同比上升1.2%(前月为上升0.72%)
* 贸易收支数据将于11月7日(周五)0800GMT出炉
* CPI数据将于11月5日(周三)0030GMT出炉
路透11月3日 - 根据路透调查11名分析师的预估中值，台湾10月出口料较去年同期成长4.6%，略低于9月4.7%的增速。
台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。
台湾10月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.2%，前月为上升0.72%。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，4月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升18%至两周高位1,216.9万桶。
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