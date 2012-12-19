重温稿-路透调查: 台湾11月外销订单料同比增长,但前景不佳

* 预估中值:较上年同期成长2.6%(10月为增长3.2%

* 公布时间:12月20日(四)本地时间16:00(0800GMT

路透台北12月18日 - 一项路透调查显示,台湾11月外销订单可能较上年同期增长,但成长动力料在2013年初趋软,因届时年底电子设备购买热潮已结束.

据路透访问的10位经济分析师的预估中值显示,台湾11月外销订单料较上年同期成长2.6%,增幅低于10月份的3.2%.分析师预估值介于成长2%到成长5.59%.

随着圣诞购物季的退却,科技和通信产品需求滑落至季节性低位,所以2013年第一季外销订单表现强劲的希望不大.

"海外销售商并没有再度补充库存的压力,"日盛证券驻台北分析师Lora Ho说.其并称,"只需看看实际出口数据,没有一点理由去对前景保持乐观."

台湾11月出口金额较上年同期成长0.9%,明显低于市场预估的成长6.9%.