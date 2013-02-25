路透调查: 台湾1月外销订单料连续第五个月成长,受惠于科技产品需求升温

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
* 预估中值:较上年同期增长19.75%(12月为增加8.5%
* 公布时间:2月26日(周二)0800GMT
路透台北2月25日 - 路透调查周一显示,台湾1月外销订单可望连续第五个月较上年同期增长,因全球电子产品需求增加,因此成长动能料持续强劲.
路透调查访问10位分析师的预估中值显示,1月外销订单料较上年同期成长19.75%,高于12月8.5%的年增率.受访分析师的预估值在17.1-25%之间.
市场预估增幅达两位数的部份原因为,农历新年假期落在2012年1月份,导致工作天数减少,基期较低.
展望未来,台湾外销订单料将保持强劲的动能,该项数据是亚洲出口及高科技业需求的领先指标,通常会在两三个月后转化为实际的出口数据.
台湾上周将2013年经济成长率预估略升至3.59%,因在国内消费情况改善下,去年第四季成长动能升温.
此外,其他利好数据包括:1月出口较上年同期增加21.8%,成长速度为21个月以来最快.而根据汇丰调查,台湾1月采购经理人指数(PMI)也触及10个月高位,因新出口订单增加且库存下降.(完)
(编译 李婷仪; 审校 龚芳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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