重温稿-路透调查: 台湾1月外销订单料连续第五个月成长,受惠于科技产品需求升温

* 预估中值:较上年同期增长19.75%(12月为增加8.5%

* 公布时间:2月26日(周二)0800GMT

路透台北2月25日 - 路透调查周一显示,台湾1月外销订单可望连续第五个月较上年同期增长,因全球电子产品需求增加,因此成长动能料持续强劲.

路透调查访问10位分析师的预估中值显示,1月外销订单料较上年同期成长19.75%,高于12月8.5%的年增率.受访分析师的预估值在17.1-25%之间.

市场预估增幅达两位数的部份原因为,农历新年假期落在2012年1月份,导致工作天数减少,基期较低.

展望未来,台湾外销订单料将保持强劲的动能,该项数据是亚洲出口及高科技业需求的领先指标,通常会在两三个月后转化为实际的出口数据.

台湾上周将2013年经济成长率预估略升至3.59%,因在国内消费情况改善下,去年第四季成长动能升温.

此外,其他利好数据包括:1月出口较上年同期增加21.8%,成长速度为21个月以来最快.而根据汇丰调查,台湾1月采购经理人指数(PMI)也触及10个月高位,因新出口订单增加且库存下降.(完)